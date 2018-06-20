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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, emekli öğretmen Aytekin A. (65), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında bir de not bulunan Aytekin A.'nın intihar ettiği üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor. Olay, Yalı Mahallesi...

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, emekli öğretmen Aytekin A. (65), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında bir de not bulunan Aytekin A.'nın intihar ettiği üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.
Olay, Yalı Mahallesi 6523 sokakta bulunan lüks sitedeki dairede meydana geldi. Aytekin A.'nın  evinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde emekli öğretmen Aytekin A.'nın başından vurulmuş haldeki cesediyle karşılaştı. Evde, Aytekin A.'nın yazdığı tahmin edilen bir not bulundu. Notta; 'Beni affedin, buraya kadarmış' yazısının, Aytekin A.'ya ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Aytekin A.'nın intihar ettiği üzerinde durulurken, olaya ait olduğu tahmin edilen tabanca da evde bulundu.  İlk incelemeye göre, kapıda herhangi bir zorlamaya rastlanmadı. Aytekin A.'nın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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