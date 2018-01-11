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Emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürüldü

Levent YENİGÜN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, emekli öğretmen Faik Akyol (61) evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi'nin 5'inci katındaki dairede meydana...

Emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürüldü

Levent YENİGÜN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, emekli öğretmen Faik Akyol (61) evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.
Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi'nin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Emekli öğretmen Faik Akyol'dan dünden beri haber alamayan yakınları, bugün saat 19.00 sıralarında merak edip eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri giren yakınları, Akyol'u balkonda kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı saptanan Akyol'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Polisin evde yaptığı incelemede, salonda yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Faik Akyol'un, karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı ve burada yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Faik Akyol'un eşi Fatma Akyol'un, torunlarına bakmak için İzmir'deki kızının yanına gittiği, bu nedenle evde yalnız olduğu kaydedildi.
Faik Akyol'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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