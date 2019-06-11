Emekli öğretmen cinayeti sanığına, ilk duruşmada tahliye

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, emekli öğretmen Faik Akyol'un bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Derya Samut, ilk duruşmada tahliye edilirken, tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Samut, savunmasında, "Faik Akyol'u öldürmedim. Onunla internet ortamında flört amaçlı tanıştım. İlk buluştuğumuzda kendisiyle flört edemeyeceğimi söyledim" dedi.

Olay, 10 Ocak 2018 tarihinde meydana geldi. Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi'nin 5'inci katında oturan emekli öğretmen Faik Akyol'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren yakınları, Akyol'u balkonda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Akyol'un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, öldürüldüğünü tespit etti. Salondaki arbede sırasında bıçaklandığı belirlenen Akyol'un, karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı ve sürünerek balkona çıkıp burada yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Faik Akyol'u öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinde parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede, Derya Samut'un parmak izi ile parke üzerinde kadına ait ayak izi tespit edildi. Akyol ve Samut'un sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları belirlendi. Yaklaşık 11 ay süren inceleme sonunda, aralık ayında Derya Samut ve erkek arkadaşı Ü.U. gözaltına alındı.

Derya Samut, ifadesinde, sosyal medyada tanıştığı Faik Akyol'un kendisine oturduğu sitede ev bulduğunu öne sürdü. Akyol'un taşındıktan sonra kendisine yakınlık duyduğunu; ancak bundan rahatsız olduğunu ileri süren Samut, cinayet işlemediğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen Derya Samut, 'kasten insan öldürme' ve 'ölenin parası ve cep telefonunu almak sureti ile hırsızlık' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, erkek arkadaşı Ü.U. ise serbest kaldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Cinayetle suçlanan Derya Samut, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Derya Samut, Faik Akyol'un yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanık Derya Samut savunma yaptı. Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Samut, "Ben Faik Akyol'u öldürmedim, onun parasını da çalmadım. Onunla 2016 yılının sonlarına doğru internet ortamında flört amaçlı tanıştım. Sonrasında internet üzerinde arkadaşlığımız devam etti. İlk buluştuğumuzda kendisi ile flört edemeyeceğimi söyledim. Kiralık eve ihtiyacım vardı ve bana kiralık ev buldu" diye konuştu.

'EVİNE 1 KEZ GİTTİM'

Faik Akyol'un evine sadece 1 kez gittiğini söyleyen sanık Derya Samut, şunları kaydetti:

"Ölüm olayından 1 gün önce kirayı vermek için gittim. Balkonda kendisiyle biraz oturduk. Sigara içtik. Sohbet ettik ve evinden ayrıldım. Sonraki gün sevgilisinin kendi evine geleceğini söylemişti. 'Sen de gel muhabbet ederiz, sevgilimle de tanışmış olursun' dedi. Ben de 'Tamam, gelirim' dedim ama ertesi gün evine gitmedim. Çarşamba günü de sokağa ambulans ve polis ekipleri geldi. Karşı apartmanda sürekli kavga eden karı koca vardı, onlara geldiler sandım. Maktulün ölümünden 3- 4 gün sonra polisler evime geldi ve bilgi, görgü tanığı arıyorlarmış. Ben şeker hastası olduğum için ayaklarım devamlı yanıyor ve çoğu kez çorap giymem. Polisler geldiğinde ayaklarım bu yüzden çıplaktı. Polislere bir siteden tanıştığımızı söyleyince heyecanlı şekilde davrandılar. Ben de onların o davranışları üzerine tedirgin oldum sonra bunu zabıt altına almışlar."

'SEVGİLİSİ BATUMLU KADIN'

Faik Akyol'un, sevgilisinin Batumlu bir kadın olduğunu kendisine söylediğini öne süren Samut, "Hatta maktul bana eskortluk yaptığını söylediği sevgilisinin fotoğrafını da göstermişti. Sevgilisi için 'Daha önce de benim evime geldi, çok kaldı. Fazla da ücret almadı' demişti. Ayrıca 2 sevgilisi daha vardı. Onların da fotoğrafını bana göstermişti. Türk 2 kadından bahsetmişti. Bu 2 Türk bayanın da eskort olduğunu söylemişti. Ben cinayeti onlar işledi, diyemem, görmedim" dedi.

Şikayetçi avukatı ise cinayetin 1 kişi tarafından işlenebilen cinayetlerden gözükmediğini belirterek, "Sanık maktulle sigara içtiğini ifade ediyor. Evde sigara izmaritine rastlanılmamıştır. Biz delillerin yok edildiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

İddia makamı ise sanığın tutuklu kaldığı süre, mevcut durumu ile delillerin büyük ölçüde toplanması ve karartılma tehlikesi bulunmaması dikkate alınarak, tahliyesiyle birlikte yargılamanın tutuksuz sürdürülmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Derya Samut'un tutuksuz yargılanmasına karar verip, tahliyesine hükmetti.

FOTOĞRAFLI