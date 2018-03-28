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Emekli müezzine FETÖ gözaltısı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde emekli müezzin H.Ö. (66), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Müftülüğü kadrosundan...

Emekli müezzine FETÖ gözaltısı
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde emekli müezzin H.Ö. (66), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Müftülüğü kadrosundan çalıştıktan sonra geçen yıl emekli olan H.Ö., kapatılan Bank Asya'daki hesap hareketleri nedeniyle Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırcasalih beldesindeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. H.Ö., işlemlerinin ardından Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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