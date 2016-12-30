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Emekli masör evinde ölü bulundu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde bir dönem spor takımlarında masörlük yapan emekli, 82 yaşındaki Necmeddin Zafer evinde ölü bulundu. Olay, Gölcük Yeni Mahalle 359. Sokak'taki bir apartmanda meydana...

Emekli masör evinde ölü bulundu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde bir dönem spor takımlarında masörlük yapan emekli, 82 yaşındaki Necmeddin Zafer evinde ölü bulundu.
Olay, Gölcük Yeni Mahalle 359. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Necmeddin Zafer'den haber alamayan arkadaşları yalnız yaşadığı evine gitti. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Necmeddin Zafer'in cesediyle karşılaştı.
3 gün önce öldüğü tespit edilen Necmeddin Zafer'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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