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Emekli infaz koruma memuru intihar etti

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde emekli infaz koruma memuru 60 yaşındaki Hasan Angut, kendini iple evlerinin bodrum katına asarak yaşamına son verdi. Psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Hasan Angut'un,...

Emekli infaz koruma memuru intihar etti

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde emekli infaz koruma memuru 60 yaşındaki Hasan Angut, kendini iple evlerinin bodrum katına asarak yaşamına son verdi. Psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Hasan Angut'un, 10 yıl önce İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde çalışırken emekli olduğu öğrenildi.
Karacabey'e bağlı Karakoca Mahallesi'nde oturan Hasan Angut dün kendini iple evlerinin bodrum katında astı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hasan Angut'un cesedini, kendisine ulaşamayınca arayan ailesi tarafından bulundu. Evli ve 3 çocuk babası Hasan Angut'un bölücübaşı Abdullah Öcalan ve bazı arkadaşlarının kaldığı İmralı Adası'ndaki Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde infaz koruma görevlisi olarak çalışırken, 10 yıl önce emekliye ayrılıp Karacabey'e yerleştiği öğrenildi.
Cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Hasan Angut'un ölümü ile ilgili soruşturmaya Karacabey Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

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