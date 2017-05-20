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Emekli imam müftülük binasında intihar etti

Ercan KOLKU / EMET,(Kütahya),() -  KÜTAHYA'nın Emet İlçesinde 55 yaşındaki emekli imam İsmail Baş, İlçe Müftülük binasında iple kendini kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi. Olay Emet İlçe Müftülük binasının bodrum katındaki...

Emekli imam müftülük binasında intihar etti

Ercan KOLKU / EMET,(Kütahya),() -  KÜTAHYA'nın Emet İlçesinde 55 yaşındaki emekli imam İsmail Baş, İlçe Müftülük binasında iple kendini kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.
Olay Emet İlçe Müftülük binasının bodrum katındaki imam ve müezzinlerin dinlenme odasında meydana geldi . İmamlıktan 7 yıl önce emekli olan İsmail Baş, geçirdiği bunalım sonucunda iple kendini kalorifer borusuna astı. İsmail Baş'ın cesedini öğle saatlerinde binaya gelen görevliler buldu. 15 yıl önce de kızı da intihar eden İsmail Baş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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