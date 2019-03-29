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Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den hapis cezası

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla yargılanan emekli emniyet müdürü Şemun Erdoğuş, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir...

Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den hapis cezası
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla yargılanan emekli emniyet müdürü Şemun Erdoğuş, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlendiği operasyonda, emekli emniyet müdürü Şemun Erdoğuş gözaltına alındı. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava açıldı.
İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şemun Erdoğuş kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mütalaasını veren savcı, kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanığın, örgütün emniyet yapılanmasında yer aldığını, kendisini gözaltına alan polislere örgütsel tavırlar sergileyip "Rüzgar tersine dönecek, içeriyi görmeyenler utanacak" şeklinde sözler söylediğini belirterek, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı savunmasını yapan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erdoğuş ise tahliyesini ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanık, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

 

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