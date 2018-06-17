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Emekli belediye işçisi intihar etti

ANTALYA'da belediyeden işçi emeklisi Mustafa Ü. (52), tuvalette kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 150 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Apartmanda oturanlar iki gündür...

Emekli belediye işçisi intihar etti
ANTALYA'da belediyeden işçi emeklisi Mustafa Ü. (52), tuvalette kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 150 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Apartmanda oturanlar iki gündür gelen yoğun koku üzerine polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmada kokunun dördüncü katta oturan Mustafa Ü.'nün dairesinden geldiği belirlendi. Kapıyı açan olmayınca polis, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri balkondan girdikleri evin tuvaletinde Erdoğan Ü.'nün cesediyle karşılaştı.
Kendisini ayakkabı bağcığıyla tuvaletin havalandırma demirine astığı saptanan Mustafa Ü.'nün annesinin üç gün önce memleketi İbradı'ya gittiği ve oğlundan haber alamayınca komşularına haber verdiği öğrenildi. Komşuları Mustafa Ü.'yü en son arife günü eve girerken gördüklerini söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mustafa Ü.'nün kardeşi, ağabeyinin psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Mustafa Ü.'nün cansız bedeni, Adi Tıp morguna götürüldü.

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