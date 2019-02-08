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Emekli albay evinde ölü bulundu

AMASYA’da, bir süredir kanser tedavisi gören emekli albay Turhan Tekin (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şeyhcui Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan emekli albay Turhan Tekin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi....

Emekli albay evinde ölü bulundu
AMASYA’da, bir süredir kanser tedavisi gören emekli albay Turhan Tekin (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Şeyhcui Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan emekli albay Turhan Tekin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Komşularında bulunan yedek anahtarla eve giren ekipler, Tekin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı incelemenin ardından Tekin'in cenazesi otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı yaşayan Tekin'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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