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Emanet bırakılan cep telefonunu aldı, kamera görüntülerinden yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da hastane kantinine emanet bırakılan başkasına ait cep telefonunu görevliden alıp kaçan Hasan T., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı. Olay, dün Adıyaman Üniversitesi...

Emanet bırakılan cep telefonunu aldı, kamera görüntülerinden yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da hastane kantinine emanet bırakılan başkasına ait cep telefonunu görevliden alıp kaçan Hasan T., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı.
Olay, dün Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hasan T., kantin görevlisinin yanına gelip raftaki cep telefonunun kendisine ait olduğunu söyledi. Görevlinin verdiği cep telefonunu alan Hasan T., kaçtı. Bir süre sonra kantine gelen telefonun sahibi, olayı öğrenince polise haber verdi. Hastaneye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden cep telefonunu alan kişinin Hasan T. olduğunu belirledi. Polisler, yaptıkları çalışmayla Hasan T.'yi gözaltına aldı. Üst aramasında çıkan cep telefonu sahibine teslim edilirken Hasan T., emniyete götürüldü.

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