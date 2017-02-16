 Elmalı'da anne ölü, engelli oğlu baygın bulundu

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Elmalı İlçesi'nde 37 yaşındaki Ayşe Borazan evinde ölü, engelli oğlu 11 yaşındaki Berat Kerem Çatılı ise baygın halde bulundu.

Elmalı İlçesi'nde eşinden 6 yıl önce boşanan ve engelli oğlu Berat Kerem Çatılı ile yaşayan Ayşe Borazan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle kapıyı açan polis ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte eve girdi. Ekipler, Ayşe Borazan'ı evin salonunda yerde, oğlunu ise kanepede yatar vaziyette buldu. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede Ayşe Borazan'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, baygın haldeki Berat Kerem Çatılı ise önce Elmalı Devlet Hastanesi'nde sonra sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Borazan'ın cesedi incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yoğun bakıma alınan Berat Kerem Çatılı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Olay yerinde yaptığı incelemede herhangi darp veya boğuşma izine rastlamayan polis, Ayşe Borazan ve oğlunun zehirlenme ihtimali üzerine duruyor. Ayşe Borazan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.

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