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Elleri kınalı Yeliz, Zeytin Dalı Harekatı için gönüllü oldu

TOKAT'ta kınalı elleri ile askerlik şubesine başvuran lise öğrencisi Yeliz Çakır (16), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için dilekçe verdi. Tokat'ta Ak Ocaklar üyeleri...

Elleri kınalı Yeliz, Zeytin Dalı Harekatı için gönüllü oldu
TOKAT'ta kınalı elleri ile askerlik şubesine başvuran lise öğrencisi Yeliz Çakır (16), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için dilekçe verdi.
Tokat'ta Ak Ocaklar üyeleri Askerlik Şubesi önünde Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı. Ak Ocakları üyesi olan Kenan Çakır ise çocukları ile birlikte yapılan bu eyleme destek verdi. Kızı Yeliz Çakır ise annesinin ellerine yaktığı kına ile etkinliğe katıldı. Çakır, ''Bu vatan için her şeyi yapmaya hazırım. Bu adet Tokat yöresinden geliyor. Ben de onbeşlilerin torunuyum. Bu yüzden kınayı yaktım. İçimden gelerek gönüllü oldum. Kınayı da annem yaktı" dedi.
Tokat'ta erkek kuaförlüğü yapan Kenan Çakır da, ailesiyle konuştuğunu, kızının da kendisiyle birlikte gönüllü askerlik başvurusunda bulunmak istediğini söyledi. Basın açıklaması sonrası Yeliz Çakır, ocak üyeleri ile birlikte askerlik şubesine gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

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