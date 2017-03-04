Elini makineye kaptıran tekstil işçisi Dilek'in 3 parmağa koptu

BAFRA (Samsun) () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan Demet Keskin, elini makineye kaptırınca 3 parmağı koptu. Parmakları makine dişlilerinin arasından alınan Demet Keskin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Bafra İlçesi'nde bulunan Alparslan Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan Demet Keskin, dikim makinesine elini kaptırdı. 3 parmağı makinede kopan kadın, ihbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipler tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Demet Keskin, dişliler arasından alınan 3 parmakla birlikte Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Demet Keskin'in kopan parmaklarının dikileceği belirtildi.