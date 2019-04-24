Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Eline korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, korkuluklardan atlamak isterken eline demir saplanan 7 yaşındaki Ahmet Özdemir, itfaiye ekiplerinin demiri kesmesiyle kurtarılarak ameliyata alındı. Olay, saat 18.00 sıralarında Bodrum'un Çıkran Mahallesi Şensal...

Eline korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, korkuluklardan atlamak isterken eline demir saplanan 7 yaşındaki Ahmet Özdemir, itfaiye ekiplerinin demiri kesmesiyle kurtarılarak ameliyata alındı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Bodrum'un Çıkran Mahallesi Şensal Sokak'taki bir evde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Ahmet Özdemir, iddiaya göre korkuluktan atlamak istediği sırada eline demir saplandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, acı içinde kalan Özdemir'i kurtarmak için seferber oldu.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede demiri keserek kurtardığı küçük çocuk, kesilen demir ile birlikte Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328