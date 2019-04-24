Eline korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, korkuluklardan atlamak isterken eline demir saplanan 7 yaşındaki Ahmet Özdemir, itfaiye ekiplerinin demiri kesmesiyle kurtarılarak ameliyata alındı.Olay, saat 18.00 sıralarında Bodrum'un Çıkran Mahallesi Şensal Sokak'taki bir evde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Ahmet Özdemir, iddiaya göre korkuluktan atlamak istediği sırada eline demir saplandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, acı içinde kalan Özdemir'i kurtarmak için seferber oldu.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede demiri keserek kurtardığı küçük çocuk, kesilen demir ile birlikte Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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