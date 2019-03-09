Elindeki tabanca ateş alan Sefa, öldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, elindeki tabancanın tetiğine dokununca kendini vuran Sefa Kurt (15), yaşamını yitirdi.Olay, ilçeye bağlı Boğazkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Kurt, evdeki odada tabancayla oynamaya başladı. Çocuk tetiğe dokununca silah ateş aldı. Ateş alan tabancadan çıkan kurşunun başına isabet ettiği Sefa Kurt, yaralandı. Silah sesini duyan babaannesi odaya girdiğinde torununu yerde kanlar içinde buldu, 112'yi aradı. Sefa Kurt, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşamını kaybeden Sefa Kurt'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan aile bireyleri, evde silah bulunmadığını öne sürdü.

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