Elindeki silahla havaya ateş eden zanlı yakalandı

EDİRNE’de aralarında husumet olan iki grubun kavgası sırasında elindeki silahla yaya olarak kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında daha önceye dayanan husumet olduğu öğrenilen iki grubun kavga etmesi üzerine polis ekipleri müdahale etti. Şüphelilerden A.Y., elindeki tabanca ile havaya ateş ederek Tunca nehir kenarındaki set boyu mevkiine kaçtı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından bir çiftlikte yakalanan A.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Çiftlikte yapılan aramada 2 adet tabanca bulunurken, gözaltına alınan A.Y., ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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