Elektronik kelepçeli zanlı; tartıştığı genci dövüp, babasını bıçakladı

BURSA'da işlediği bir suçtan girdiği cezaevinden elektronik kelepçe takılarak denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan M.Ö., kavga ettiği gencin babası Y.B.'yi bıçakladı. Başından yaralanan Y.B. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli M.Ö. ise aranıyor.Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan ve elektronik kelepçeli olarak belirli güzergahlarda gezmesine izin verilen M.Ö. ile yolda karşılaştığı B.B. arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada hafif yaralanan B.B., eve giderek babası Y.B.'ye (56) olayı anlattı. Evden aldığı bıçakla olay yerine gele Y.B. ile M.Ö. arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Y.B., başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çağırılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Y.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis, olay sonrası kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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