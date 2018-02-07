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Elektronik eşya hırsızları, kameralara yakalandı

ÇORUM'da bir iş yerinden tablet, bilgisayar ve aksesuar çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay dün akşam saatlerinde Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Sakarya Sokak'ta faaliyet gösteren Adnan Sümbülcü'ye ait iş yerinde...

Elektronik eşya hırsızları, kameralara yakalandı
ÇORUM'da bir iş yerinden tablet, bilgisayar ve aksesuar çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay dün akşam saatlerinde Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Sakarya Sokak'ta faaliyet gösteren Adnan Sümbülcü'ye ait iş yerinde meydana geldi. Bir işyerinin camını taşla kırarak içeri giren yüzlerini kaşkol, bere ve şapka ile gizleyen 3 kişi, tablet, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çaldıkları malzemeleri kabanlarının içerisine saklayan 3 kişi, kısa sürede bölgeden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.
Sabah iş yerine gelen çalışanlar, durumu fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.

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