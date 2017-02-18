Elektrikli bisiklete çarpmamak için ağaca çarpan sürücü yaralandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde aniden önüne çıkan üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpmamak isterken ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Osmancık İlçesi Dodurga Caddesi'nde meydana geldi. 65 yaşındaki Mustafa Zeytin yönetimindeki 19 HC 898 plakalı otomobil, aynı yönde giden ve aniden önüne manevra yapan elektrikli bisiklete çarpmamak isterken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ağır yaralandı. Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Zeytin, daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Araç kullanılamaz hale gelirken olay yerinden korkup kaçan 3 tekerli elektrikli bisiklet sürücüsünün aranmasına başlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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