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Elektrikli bisiklet su kanalına düştü; sürücü yaralandı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten su kanalına düşen Zekeriya Akman (65) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Akman, hastanede tedaviye alındı. Kaza, bugün...

Elektrikli bisiklet su kanalına düştü; sürücü yaralandı
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten su kanalına düşen Zekeriya Akman (65) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Akman, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Elektrikli bisiklet kullanan Zekeriya Akman, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan bisiklet, yaklaşık 4 metre yükseklikten su kanalına düştü. İçinde az miktarda su bulunan kanalda, yaralanan Akman'ı gören vatandaşlar, 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanala giren itfaiye ekipleri, yaralı Akman'ı çıkararak ambulansa bindirdi. Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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