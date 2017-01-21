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Elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,() - ANTALYA'da 21 yaşındaki Hakan Kılıç'ın kullandığı elektrikli bisikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu, kask takmayan sürücü ile yolcusu Batuhan Çekiçcioğlu yola savrularak yaralandı. Muratpaşa...

Elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,() - ANTALYA'da 21 yaşındaki Hakan Kılıç'ın kullandığı elektrikli bisikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu, kask takmayan sürücü ile yolcusu Batuhan Çekiçcioğlu yola savrularak yaralandı.
Muratpaşa İlçesi, Sakıp Sabancı Bulvarı'ndaki kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Elektrikli bisikletle Konyaaltı İlçesi'ne doğru seyreden Hakan Kılıç, Sakıp Sabancı Bulvarı'na geldiğinde hâkimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan bisiklet kaldırıma çarparak devrilirken, kask takmayan sürücü Hakan Kılıç ile yolcusu Batuhan Çekiçcioğlu yola savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra Hakan Kılıç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Batuhan Çekiçcioğlu ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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