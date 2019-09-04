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Elektrik tellerinden çıkan yangın çam ağaçlarını yaktı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, elektrik tellerinden çıkan yangın, çam ağaçlarına zarar verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı Yolu Caddesi kenarındaki çam ağaçları,...
GÜVENLİK 04.09.2019, 14:59
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, elektrik tellerinden çıkan yangın, çam ağaçlarına zarar verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.
İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı Yolu Caddesi kenarındaki çam ağaçları, dün saat 21.00 sıralarında yanmaya başladı. İlk belirlemelere göre elektrik direğindeki tellerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangını görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın yerine yakın bir düğün salonundaki davetliler de tedirgin oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ağaçların olmadığı alanda bulunan çiftçi Alparslan Ertaş'a ait ilaçlama makinesi de zarar gördü.
İstasyonaltı Mahallesi Muhtarı Orhan Kaya, ağaçların elektrik tellerine çok yakın olduğunu belirterek, önlem alınması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı Yolu Caddesi kenarındaki çam ağaçları, dün saat 21.00 sıralarında yanmaya başladı. İlk belirlemelere göre elektrik direğindeki tellerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangını görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın yerine yakın bir düğün salonundaki davetliler de tedirgin oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ağaçların olmadığı alanda bulunan çiftçi Alparslan Ertaş'a ait ilaçlama makinesi de zarar gördü.
İstasyonaltı Mahallesi Muhtarı Orhan Kaya, ağaçların elektrik tellerine çok yakın olduğunu belirterek, önlem alınması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
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