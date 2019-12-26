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Elektrik panosuna giren sansar, telef oldu
ANTALYA'da, elektrik panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu. Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırım üzerine konulan elektrik panosundan gelen kokuyu fark edenler, elektrik dağıtım şirketine haber verdi....
GÜVENLİK 26.12.2019, 12:06
ANTALYA'da, elektrik panosuna giren sansar, akıma kapılıp telef oldu.
Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırım üzerine konulan elektrik panosundan gelen kokuyu fark edenler, elektrik dağıtım şirketine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen firma görevlileri, açtıkları panonun içinde bir hayvan ölüsü buldu. Yapılan incelemede akıma kapılarak telef olduğu anlaşılan hayvanın, sansar olduğu tespit edildi. Sansar ölüsü panodan alınarak, başka bir noktada toprağa gömüldü.
Sansarın yağmurdan korunmak ve ısınmak amacıyla panoya girdiği değerlendiriliyor.
Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırım üzerine konulan elektrik panosundan gelen kokuyu fark edenler, elektrik dağıtım şirketine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen firma görevlileri, açtıkları panonun içinde bir hayvan ölüsü buldu. Yapılan incelemede akıma kapılarak telef olduğu anlaşılan hayvanın, sansar olduğu tespit edildi. Sansar ölüsü panodan alınarak, başka bir noktada toprağa gömüldü.
Sansarın yağmurdan korunmak ve ısınmak amacıyla panoya girdiği değerlendiriliyor.
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