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Elektrik panolarına silahla saldırıp tahrip ettiler

DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde kaçak elektrik kullanımını önlemek ve enerji kalitesini artırmak üzere kurulan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, (OSOS) silahlarla açılan...

Elektrik panolarına silahla saldırıp tahrip ettiler
DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde kaçak elektrik kullanımını önlemek ve enerji kalitesini artırmak üzere kurulan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, (OSOS) silahlarla açılan ateş sonucu tahrip edildi. 
DEDAŞ, bölgede kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek ve enerji kalitesini arttırmak amacıyla bölgede Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) uyguluması başlattı. Bu amaçla öncelikle kaçak kullanımının yüzde 91'e ulaştığı Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi için çalışma başlattı. Ancak sistemin kurulmaması ve uygulamaya başlanmaması için belde sakinlerinin engellemeleriyle karışalaşıldı. DEDAŞ tarafından güçlükle kurulan sistem ise daha sonra silahla ateş açılarak tahrip edildi, bir başka bölgedeki ise yakıldı. Konu ile ilgili DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada şşyle denildi:
"Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü kaçak kullanımının yüzde 91'e ulaştığı İkiköprü beldesinde OSOS uygulaması için çalışma başlatmak istemiş, ancak belde sakinlerinin tepki göstermesi üzerine jandarmanın talebiyle enerji şirketi elemanları çalışma yapmadan buradan ayrılmıştı. Cumartesi günü bir kez daha güvenlik güçleri eşliğinde beldeye giden ekipler, bu kez ateş yakıp yolu kapatan, güvenlik görevlilerini taşlayan gruplarla karşılaştı. Eylemci grup dağıldıktan sonra söz konusu beldede OSOS yerleştirme çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalarla iletim hatları değiştirilen yerlerde OSOS kullanımı için 3 pano takıldı. Elektrik şirketinin ekipleri hava kararıp beldeden ayrıldıktan sonra kimliği belirsiz bazı kişiler, kurulan OSOS panolarına saldırdı. Panolardan biri pompalı tüfekle açılan ateş sonucu tahrip edildi, biri kırıldı, bir diğeri ise yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Ertesi gün çalışmalarına devam etmek için beldeye gelen ekipler, yakılmış, parçalanmış ve kurşunlanmış panolarla karşılaştı. Yapılacak soruşturma için jandarmanın tutanak tutmasının ardından tahrip edilen panolar yenilendi ve beldede kaçak elektrik kullanımını ortadan kaldıracak OSOS uygulaması için çalışmalara devam edildi." 

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