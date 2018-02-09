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Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, tek katlı müstakil bir ev, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında kullanılmaz hale gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Zafer Mahallesi Tekstil Mevkisi, 1354 Sokak'taki Nezahat...

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, tek katlı müstakil bir ev, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında kullanılmaz hale gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Zafer Mahallesi Tekstil Mevkisi, 1354 Sokak'taki Nezahat Demirel'in sahibi olduğu tek katlı müstakil evden, bugün saat 14.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Mutfakta elektrik kontağından başladığı sanılan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. İçeride kimsenin bulunmadığı evdeki yangına, itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale etti. Alevler, 45 dakikalık müdahale sonucu, güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangını haber alarak evine gelen Nezahat Demirel ve oğlu İsmail Demirel, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Sinir krizi geçiren anne ve oğlunu komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
Yanan evde Nezahat Demirel'in diğer oğlu Ferhat Demirel'in yaşadığı, ancak 20 gündür Manisa'nın Salihli ilçesinde olduğu öğrenildi.

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