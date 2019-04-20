Elektrik kaçağı kontrolüne giden görevlilere yumruklu saldırı

ŞIRNAK merkeze bağlı Geçitboy köyüne kaçak kontrolüne giden elektrik şirketi çalışanları yumruklu saldırıya uğradı.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Şırnak İl Müdürlüğü'nün enerji kayıpları biriminde görevli ekipler, çalışmalar kapsamında dün sabah iki araçla merkeze bağlı Geçitboyu köyüne gitti. Köy girişinde güvenlik önlemi için gelecek jandarmaları bekleyen ekipteki görevlilerin yanına iki kişi yaklaştı. Kimlikleri belirlenemeyen kişiler, şirket görevlilerine köye girmemelerini söyledi. Görevliler ise jandarmayı beklediklerini ve köyde çalışma yapacaklarını iletti. Bunun üzerine köydeki iki kişi, görevlilerden kimliklerini göstermelerini istedi. Şirket çalışanlarından biri kimliğini gösterdiği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Görevliler araçlarıyla olay yerinden uzaklaşmak istedi. Saldırganlar bu kez araçları taşlayıp, takip etmeye çalıştı. Görevliler Şırnak kent merkezi girişindeki güvenlik uygulaması noktasına geldiğinde saldırganlar takibi bıraktı.

Kent merkezine gelen şirket görevlileri, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.



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