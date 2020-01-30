Flaş HaberTürkler Çin'den erken dönüyor
Son Dakika
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
GÜVENLİK 30.01.2020, 14:39
1
İZMİR'in Urla ilçesinde, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Efe Teldemir (22), yaşamını yitirdi. Kazada otomobil, hurdaya döndü.
Kaza, öğle saatlerinde, İzmir- Urla yolunun Kalabak mevkisinde meydana geldi. Efe Teldemir yönetimindeki 35 AHN 363 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Teldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil de hurdaya döndü. Efe Teldemir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü. Görgü tanıkları, otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu ve kaza sırasında hatalı sollama yaptığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, İzmir- Urla yolunun Kalabak mevkisinde meydana geldi. Efe Teldemir yönetimindeki 35 AHN 363 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Teldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil de hurdaya döndü. Efe Teldemir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü. Görgü tanıkları, otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu ve kaza sırasında hatalı sollama yaptığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
8°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Ocak 2020
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016