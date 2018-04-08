Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 genç can verdi

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 genç, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sefa Çamlık Mahallesi İnönü Caddesi'nde Laka Deresi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Sarımsaklı Mahallesi’ne doğru giden Gözde Ç. (17), yönetimindeki 10 BEY 19 plakalı otomobille hızlı girdiği virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Savuralan araç, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobil hurda yığınına dönerken, sürücüsü Gözde Ç. ile yanındaki arkadaşları İbrahim Alper Yavaş (19) ve Mert Artur (22), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç içerisinde sıkışan gençlerin cesetleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gözde Çam, İbrahim Alper Yavaş ve Mert Artur'ın cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazanın ardından yıkılma tehlikesi olan beton elektrik direği ve üzerindeki trafo, vinç yardımıyla sökülerek taşındı.



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