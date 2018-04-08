escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 genç can verdi (2)

ARKADIŞINI BIRAKIP DÖNERKEN KAZA OLMUŞ Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilde 2 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren Gözde Ç.’nin, annesi Gamze Alumert'e ait 10 BEY 19 plakalı otomobille Sarımsaklı’da...

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 genç can verdi (2)

ARKADIŞINI BIRAKIP DÖNERKEN KAZA OLMUŞ
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilde 2 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren Gözde Ç.’nin, annesi Gamze Alumert'e ait 10 BEY 19 plakalı otomobille Sarımsaklı’da oturan kız arkadaşını evine bıraktığı, ilçe merkezine dönüşte ise kazanın meydana geldiği belirtildi.
Üç gencin cenazelerinin otopsinin ardından, yarın öğle Saatli Camii'nde düzenlenecek tören sonrası ilçe mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU
Gözde Ç.’nin Özel Ayvalık Temel Lisesi’nde öğrenci olduğu, bir yandan da üniversite sınavına hazırlandığı bildirildi. Gözde Ç.'nin oto galeri sahibi babası Yıldıray Ç. ile Ayvalık Belediyesi'nde personel olan annesi Gamze Alumert'in boşandığı kaydedildi.
MECLİS ÜYESİNİN KAYINBİRADERİ
Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Muhittin Tüfekçi’nin kayınbiraderi olan Mert Artur’un ise Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu belirtildi.
TEKVANDO İLE UĞRAŞIYORDU
Manisalı İbrahim Alper Yavaş ise Ayvalık’ta sporcu kimliği ile tanınıyordu. 4 yıldır tekvando antrenörü Volkan Sersan’ın öğrencisi olan Yavaş, Ayvalık’tan yurt dışına ilk giden tekvando kafilesi içinde yer almıştı. Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Turizm Bölümü mezunu olan İbrahim Alper Yavaş’ın ailesi, bir otelin Spa’sını işletiyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314