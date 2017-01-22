Elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çimento Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden 55 yaşındaki Yüksel Dal yönetimindeki 34 RDF 88 plakalı kamyonet, refüje çıktıktan sonra savrularak elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü Dal, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Dal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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