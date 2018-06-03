Elektrik direğinde korkutan yangın

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kopan elektrik teli nedeniyle direkte çıkan küçük çaplı yangın, korkuttu.

Cumhuriyet Mahallesi, Nizam Sokak'ta bugün saat 10.00 sıralarında bir direkten kopan elektrik teli, yangına neden oldu. Direkten düşen kıvılcımlar korkuturken, etrafa yoğun duman yayıldı. Sokak sakinleri, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi. Gelen itfaiye erleri, yaklaşık 45 dakika sonra dağıtım şirketinin elektriği kesmesiyle alevlere söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü.

Dağıtım şirketi, bölgeye yeniden elektrik verilebilmesi için kopan teli yenilemek için çalışma başlattı.



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