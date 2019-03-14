Elektrik direğinde akıma kapılan genç, öldü

Aytekin KALENDER/DEREPAZARI (Rize), () - RİZE'nin Derepazarı ilçesinde Muhammet Çelik (22), parti bayrağı asmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Ağır yaralanan Çelik hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Derepazarı ilçesi Fıçıcılar Mahallesi'nde pazartesi günü meydana geldi. Parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan Muhammet Çelik (22), akıma kapılarak ağır yaralandı. Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.

AK Parti Derepazarı ilçe başkanlığından yapılan açıklamada, "Teşkilatımızın gençlik kolları üyesi hepimizin çok sevdiği kardeşimiz,evladımız. Muhammed Çelik elim bir kaza sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir. Acımız büyüktür. Tüm ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Rabbim sabr-ı cemil ve metanet nasip etsin. Derepazarı seni asla unutmayacak, masum yüzlü tertemiz kalpli Muhammet. Mekanın cennet, cennetin ebediyül ebed olsun" ifadelerine yer verildi.



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