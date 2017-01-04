Elektrik akımına kapılıp öldü

DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'ne bağlı Yolbulan Köyü'nde elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattının geçtiği direğe çıkan 23 yaşındaki Tayfin Yiğit, akıma kapılıp yaşamını yitirdi.

Ergani İlçesi'ne bağlı Yolbulan Köyü'nde elektriklerin kesilmesi üzerine, Tayfun Yiğit, köy yakınlarındaki yüksek gerilimin geçtiği elektrik direğine çıkarak arızayı onarmak istedi. Ancak burada elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Yiğit, köylüler tarafından Ergani Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Tayfun Yiğit, kurtarılamadı.

Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Tayfun Yiğit'in cesedi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



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