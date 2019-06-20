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Elektrik akımına kapılarak ölen Onur son yolculuğuna uğurlandı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN'da, parkta arkadaşlarıyla oynarken, aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Bağlan, son yolculuğuna uğurlandı. Evlerinin önündeki Hüseyin...

Elektrik akımına kapılarak ölen Onur son yolculuğuna uğurlandı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN'da, parkta arkadaşlarıyla oynarken, aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Bağlan, son yolculuğuna uğurlandı.

Evlerinin önündeki Hüseyin Aksoy Parkı'nda, dün akşam, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Onur Bağlan'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi öğle saatlerinde ailesi tarafından alındı.

Kağıthane Nurtepe Cemevi'ne getirilen Onur Bağlan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından evine getirildi. Evinin önünde helallik alınan Bağlan'ın cenazesi, daha sonra, toprağa verilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

  

 

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