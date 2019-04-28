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Elektrik akımına kapılan tamirci öldü

İZMİR'in Menderes ilçesinde, su tesisatçısı Mehmet Yaşar Akcan (58), elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti. Olay, Gümüldür Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir evin su tesisatını tamir eden 2 çocuk babası...

Elektrik akımına kapılan tamirci öldü
İZMİR'in Menderes ilçesinde, su tesisatçısı Mehmet Yaşar Akcan (58), elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti.
Olay, Gümüldür Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir evin su tesisatını tamir eden 2 çocuk babası Mehmet Yaşar Akcan, elektrik aksamındaki bir kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Ev sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Akcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akcan'ın, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edilen cenazesi, dün yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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