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Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan DEDAŞ işçisi ağır yaralandı Olay, öğleden sonra Üçkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Enerji...

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan DEDAŞ işçisi ağır yaralandı
Olay, öğleden sonra Üçkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Enerji nakil hattında meydana gelen arızayı çıktığı direkte gidermeye çalışan DEDAŞ arıza ekibinde görevli Ahmet Ural, birden akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Ural, 8 metre yükseklikteki direkten enerjinin kesilmesinin ardından mesai arkadaşları ve ihbara gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi. İlk müdahalesi hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan Ural, daha sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi süren Ural'ın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

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