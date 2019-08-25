Elektrik akımına kapılan işçi öldü

NİĞDE'de, elektrik direğinde onarım yaparken akıma kapılan işçi Onur Aydoğdu, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Karaatlı Beldesi'nde dağıtım şirketinde çalışan Onur Aydoğdu, elektrik direğinde çalışırken iddiaya göre, akıma kapıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aydoğdu, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoğdu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



