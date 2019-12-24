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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İZMİR'in Dikili ilçesinde, enerji hattında meydana gelen arızayı gidermek için direğe tırmanan işçi Osman Pala (56), akıma kapılarak yaşamını yitirdi. İZSU Bakım Onarım Dairesi Dikili Teknik ve Uygulama birimi çalışanı Osman Pala,...
GÜVENLİK 24.12.2019, 12:20
İZMİR'in Dikili ilçesinde, enerji hattında meydana gelen arızayı gidermek için direğe tırmanan işçi Osman Pala (56), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
İZSU Bakım Onarım Dairesi Dikili Teknik ve Uygulama birimi çalışanı Osman Pala, enerji hattında çıkan arızayı gidermek için gece saatlerinde direğe çıktı. Pala, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı incelemede Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Pala'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İZSU Bakım Onarım Dairesi Dikili Teknik ve Uygulama birimi çalışanı Osman Pala, enerji hattında çıkan arızayı gidermek için gece saatlerinde direğe çıktı. Pala, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı incelemede Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Pala'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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