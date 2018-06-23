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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, elektrik arızasını gidermeye çalışan işçi Abdulkadir Tekçi (31), akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi....

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, elektrik arızasını gidermeye çalışan işçi Abdulkadir Tekçi (31), akıma kapılarak ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kesik olan mahallede, arızayı gidermek için yüksek gerilim hattı direğe çıkan arıza ekibinde görevli Abdulkadir Tekçi, akıma kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan işçi, arkadaşlarının yardımı ile direkten indirilerek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı olan Tekçi, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından  Malatya’ya sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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