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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaatta çalışırken, elektrik akımına kapılan işçi Nurettin Sapma, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 17.00 sıralarında, ilçeye bağlı Göveçlik Mahallesi'ndeki inşaatta...
GÜVENLİK 05.09.2019, 08:48
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaatta çalışırken, elektrik akımına kapılan işçi Nurettin Sapma, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, ilçeye bağlı Göveçlik Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası, inşaat işçisi Nurettin Sapma, beton mikserinden beton döküldüğü sırada, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin bomunun elektrik teline temas ettiği sanılan Sapma, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Nurettin Sapma, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, ilçeye bağlı Göveçlik Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası, inşaat işçisi Nurettin Sapma, beton mikserinden beton döküldüğü sırada, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin bomunun elektrik teline temas ettiği sanılan Sapma, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Nurettin Sapma, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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