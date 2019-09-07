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Elektrik akımına kapılan genç öldü
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak isteyen Alim Balkan (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Killik Mahallesi’nde meydana geldi. Alim...
GÜVENLİK 07.09.2019, 21:15
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak isteyen Alim Balkan (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Killik Mahallesi’nde meydana geldi. Alim Balkan, iddiaya göre üzüm kurutmak için hazırlanan bandırma suyuna konulmak üzere hazırlanan sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak istedi. Suyla temas eden matkabın elektrik kaçırması sonucu, Balkan akıma kapılarak yığıldı. Yanında bulunan babası Ramazan Balkan (60), matkabın fişini prizden çıkartırken, Alim Balkan olay yerinde hayatını kaybetti. Balkan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Killik Mahallesi’nde meydana geldi. Alim Balkan, iddiaya göre üzüm kurutmak için hazırlanan bandırma suyuna konulmak üzere hazırlanan sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak istedi. Suyla temas eden matkabın elektrik kaçırması sonucu, Balkan akıma kapılarak yığıldı. Yanında bulunan babası Ramazan Balkan (60), matkabın fişini prizden çıkartırken, Alim Balkan olay yerinde hayatını kaybetti. Balkan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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