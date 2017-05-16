Elektrik akımına kapılan çocuk öldü

BİTLİS’in Ahlat İlçesi'ne bağlı Ovakışla Beldesi'nde 12 yaşındaki Eyüp Akçuran elektrik akımına kapılarak öldü.

Olay, bu sabah meydana geldi. 12 yaşındaki Eyüp Akçuran tandır evini aydınlatan ampule bağlı çıplak elektrik kablosuna dokundu. Elektrik akımına kapılan Akçuran, öldü. Tandır evine gelen ve oğlunun cesedini yerde gören Akçuran'ın annesinin haber vermesi üzerine jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı. Savcı tarafından yapılan işlemlerin ardından Akçuran'ın cesedi otopisi yapılmak üzere Bitlis Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.