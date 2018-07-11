Elektirik akımına kapılan çiftçi öldü

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, tarlasını sulamak isteyen 30 yaşındaki Halil İbrahim Sizhan, sulama pompasının elektrik panosuna dokununca akıma kapılarak can verdi.Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Yahyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası Halil İbrahim Sizhan, pompayla tarlasını sulamak için pompanın elektrik panosundaki şalteri açtı. Ancak, panodaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Sizhan, yere yığıldı. Olayı gören komşu tarladakiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sizhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Halil İbrahim Sizhan'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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