Elbistan Devlet Hastanesi'nde 'taciz' iddiası

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki devlet hastanesinde ameliyat olan bir hastayı taciz ettiği iddia edilen anestezi teknisyeni hakkında soruşturma başlatıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, adli soruşturmanın yanında idari soruşturma da açıldığı ve teknisyenin görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında Elbistan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ameliyat olan bir hasta, ismi açıklanmayan anestezi teknisyeninin kendisini taciz ettiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine teknisyen hakkında soruşturma açıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayla ilgili Elbistan Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastanın şikayetçi olduğu gün anestezi teknisyeni hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Aynı gün hastanemiz idaresi tarafından da adli soruşturmaya ek olarak idari soruşturma başlatılmış olup ilgili anestezi teknisyeni personel soruşturmanın salahiyeti açısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir. Elbistan Devlet Hastanesi olarak tüm birimlerimizle Elbistan ve yöre halkına hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için 7/24 büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Yaşanan bu münferit olayla ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz."