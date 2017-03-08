Elbistan'da pazardaki yangında 20'den fazla tezgah yandı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, çatılı pazarda bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında 20'den fazla tezgah yanarken, büyük çaplı hasar oluştu.

Güneş Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yanındaki meyve- sebze, tekstil ve köy ürünleri satışı yapılan çatılı pazarda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın başladı. Pazardaki esnafın ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği, polisin de TOMA aracıyla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında esnafın 20'den fazla tezgahı yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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