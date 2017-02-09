Elbistan'a şehit ateşi düştü

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () - SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ terör örgütünün saldırısında şehit olan Uzman Çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin'in acı haberi memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ne ulaştı. Ancak, aile acı haberi Balıkesir'deki diğer oğlunun evinde aldı.

2'si kız 5 kardeşi olan Mehmet Şahin'in ağabeylerinden birinin polis, diğerinin de astsubay olduğu öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Abdurrahman ile annesi Asiye Şahin'in Balıkesir'deki polis oğlunun yanına gittiği ve acı haberi de burada aldığı belirtildi.

4 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından yarın Elbistan'da toprağa verilecek.



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