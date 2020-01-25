Elazığ’daki depremde 22 kişi öldü, 40 kişi enkaz altından kurtarıldı

ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ’da 18, Malatya’da ise 4 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yaşamını yitirdi, 1103 kişi de yaralandı. Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarla, enkaz altında kalan 40 kişi kurtarıldı. Elazığ'da yıkılan 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede, 14’ü 4.0 büyüklüğünün üzerinde çok sayıda artçı deprem oldu.Elazığ'da, dün saat 20.55'te meydana gelen, Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinde hissedildi. Deprem, Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinin yanı sıra Malatya'da hasara yol açtı. Bazı evler yıkıldı, çok sayıda evde ise çatlaklar ve yarıklar oluştu.22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAFAD’ın açıkladığı bilgilere göre, şu ana kadar 18’i Elazığ, 4’ü ise Malatya olmak üzere, 22 kişi yaşamını yitirdi. Elazığ’da 655, Malatya’da ise 226 kişi, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Kahramanmaraş’ta ise 152 kişi olmak üzere toplam bin 103 kişi de hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bunlardan 382'sinin yaralı olduğunu açıkladı. Hastanelerde şu an 128 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.TÜRKİYE SEFERBER OLDUDepremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. 39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan bin 167 arama kurtarma personeli ve 235 araç, 18 arama kurtarma köpeği depremin ardından bölgeye sevk edildi. Depremzedelere destek olmak için Türkiye'nin çeşitli illerindeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu da Elazığ ve Malatya'ya giderek, desteklerini illeti.40 KİŞİ SAĞ KURTARILDIYıkılan binaların enkazlarından 40 kişi sağ olarak kurtarıldı. Elazığ’da halen çöken 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.3 BAKAN ELAZIĞ'DADün akşam depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'a gelerek incelemede bulundu. Bakanların akşam saatlerinde başlayan incelemeleri gün içerisinde de aralıksız sürdü.KAMU KURUMLARI MİSAFİRHANELERİNİ AÇTIDepremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da evlerine girmekte tereddüt eden birçok vatandaş, tahsis edilen araçlarla çevre illerde bulunan yakınlarının evlerine götürüldü. Bölgede bulunan ve sıfırın altında 2 ile 17 derece arasında değişen sıcaklıkta geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için ise okulların yanı sıra kamu kurumlarının misafirhaneleri de hizmete açıldı. Ayrıca Kızılay'dan da bölgeye çok sayıda battaniye ve uyku tulumu gönderildi. Yemek sorunu için de kurulan mobil mutfaklar depremzedelere hizmet verecek.ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYORBu arada bölge, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu depremin ardından bugün saat 15.00’e kadar, 14’ü 4 ve üzeri olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi.