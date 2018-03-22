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Elazığ’da terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ’da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 13 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ​Emniyet Müdürlüğü Terörle...

Elazığ’da terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ’da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 13 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
​Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden PKK/KCK’nın propagandasını yapan 13 kişi tespit edildi. Elazığ merkezli, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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