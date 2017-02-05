Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'nce il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddia dilen 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Elazığ Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlenen operasyonda il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde önceden tespit edilen 16 ayrı adreste arama yapıldı. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve aralarında kadınların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Arama yapılan evlerde ele geçirilen dijital materyallerin de uzman polisler tarafından incelemeye alındığı kaydedildi.

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